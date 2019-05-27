3 نهائيات أوروبية تنتظرها الجماهير المصرية

27 مايو 2019 - 06:20 م

تترقب جماهير كرة القدم المصريه 3 نهائيات قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويخوض الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد المحمدى ثلاث مباريات نهائية أندية ليفربول وأرسنال وأستون فيلا الإنجليزية، حيث تنتظر الجماهير المصرية نجاح الثلاثى فى حصد البطولات الثلاث.

البداية مع أحمد المحمدى قائد منتخب مصر الذي يسعى لقيادة أستون فيلا نحو تحقيق حلم الصعود إلى النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يواجه ديربي كاونتى فى الرابعة عصر اليوم بملعب "ويمبلي"، فى نهائى دورة الصعود.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربي كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وبعد غد الأربعاء، يسعى محمد الننى لحصد بطولة جديدة مع أرسنال الذى ضرب موعداً مع مواطنه تشيلسي في نهائي الدوري الاوروبي "اليوروباليج" بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان بعد غد الاربعاء.

وتأهل آرسنال للنهائي بالفوز على فالنسيا الإسباني، بنتيجة 7 ـ 3 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي للدور ذاته على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 ـ3 بركلات الترجيح عقب التعادل 1 ـ1 في المباراتين.

على صعيد متصل، يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.