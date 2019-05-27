  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
الجماهير المصرية

3 نهائيات أوروبية تنتظرها الجماهير المصري

السيسي

3 توجيهات من "السيسي" لـ"نيفين جامع"

الفياجرا الامريكية

فضيحة في إسرائيل بسبب الفياجرا

منع قيادات "الحزب الوطني" المنحل من الترشح للرئاسة

تحويل مقر الحزب الوطنى الي شهر عقاري

صلاح وفان دايك

كلاكيت ثاني مرة.. فان دايك ينتصر علي "صلاح"

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد شيعي بباكستان إلى 49 شخصاً

مصري يحقق في الإعتداء علي مسجدي نيوزيلندا

تريزيجيه

شرط بـ10 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه

بسمة وهبه

شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

أحمد المحمدي

"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

3 نهائيات أوروبية تنتظرها الجماهير المصري

الرياضة

الجماهير المصرية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

لوفرين يكشف معلومة هامة عن إصابة محمد صلاح

#

«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

#

الزمالك يطلب زيادة الجماهير لـ250 فردًا في القمة

#

عضو اتحاد الكرة لـ"بيراميدز": "لن تستمروا طويلًا"

تترقب جماهير كرة القدم المصريه 3 نهائيات قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويخوض الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد المحمدى ثلاث مباريات نهائية أندية ليفربول وأرسنال وأستون فيلا الإنجليزية، حيث تنتظر الجماهير المصرية نجاح الثلاثى فى حصد البطولات الثلاث.

البداية مع أحمد المحمدى قائد منتخب مصر الذي يسعى لقيادة أستون فيلا نحو تحقيق حلم الصعود إلى النسخة القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عندما يواجه ديربي كاونتى فى الرابعة عصر اليوم بملعب "ويمبلي"، فى نهائى دورة الصعود.

وحسم أستون فيلا أول مقعد فى المباراة الفاصلة المؤهلة للدورى الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تفوق ديربي كاونتى على ليدز يونايتد ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وبعد غد الأربعاء، يسعى محمد الننى لحصد بطولة جديدة مع أرسنال الذى ضرب موعداً مع مواطنه تشيلسي في نهائي الدوري الاوروبي "اليوروباليج" بمدينة "باكو" عاصمة أذربيجان بعد غد الاربعاء.

وتأهل آرسنال للنهائي بالفوز على فالنسيا الإسباني، بنتيجة 7 ـ 3 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي للدور ذاته على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4 ـ3 بركلات الترجيح عقب التعادل 1 ـ1 في المباراتين.

على صعيد متصل، يلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح مع توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سوهاج تعلن إنشاء أول مركز للحرف اليدوية
» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان