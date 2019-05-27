3 توجيهات من "السيسي" لـ"نيفين جامع"

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رئيس الوزراء

السيسي

مصطفى مدبولى

نيفين جامع

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي 3 توجيهات إلى الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خلال اجتماع اليوم الاثنين بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس وجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة خاصة للشباب.

 

كما وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير دور الجهاز لدعم نشاطه في مجال تحفيز ريادة الاعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين في اقامة مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز من نمو الاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتساعدهم على إقامة المشروعات.


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