  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
الجماهير المصرية

3 نهائيات أوروبية تنتظرها الجماهير المصري

السيسي

3 توجيهات من "السيسي" لـ"نيفين جامع"

الفياجرا الامريكية

فضيحة في إسرائيل بسبب الفياجرا

منع قيادات "الحزب الوطني" المنحل من الترشح للرئاسة

تحويل مقر الحزب الوطنى الي شهر عقاري

صلاح وفان دايك

كلاكيت ثاني مرة.. فان دايك ينتصر علي "صلاح"

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد شيعي بباكستان إلى 49 شخصاً

مصري يحقق في الإعتداء علي مسجدي نيوزيلندا

تريزيجيه

شرط بـ10 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه

بسمة وهبه

شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

أحمد المحمدي

"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

كلاكيت ثاني مرة.. فان دايك ينتصر علي "صلاح"

الرياضة

صلاح وفان دايك
صلاح وفان دايك

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "دايك" ينتصر علي "صلاح" ويحصد هذا اللقب

#

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

#

لوفرين ينشر فيديو مثيرًا لـ"محمد صلاح" والأخير يعلق

#

"هبطح نفسى عليكو".. مصطلح غريب من أسامة كمال علي الهواء

اختارت جماهير ليفربول الانجليزي اللاعب الهولندي فان دايك مدافع الريدز كأفضل لاعب في عام 2018- 2019، لتكون المرة الثانية التي يحصد فيها "دايك" القاب خلال هذا الموسم كان قد حصدها زميله اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف الفريق.

وساهم فيرجيل فان ديك فى صعود ليفربول إلى نهائي دوري ابطال اوروبا للموسم الثانى على التوالى، بجانب احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وكان فيرجيل فان ديك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم من جانب الشركة الراعية ورابطة اللاعبين المحترفين.

ويستعد فيرجيل فان ديك لقيادة ليفربول أمام توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سوهاج تعلن إنشاء أول مركز للحرف اليدوية
» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان