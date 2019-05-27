كلاكيت ثاني مرة.. فان دايك ينتصر علي "صلاح"

27 مايو 2019 - 05:05 م

اختارت جماهير ليفربول الانجليزي اللاعب الهولندي فان دايك مدافع الريدز كأفضل لاعب في عام 2018- 2019، لتكون المرة الثانية التي يحصد فيها "دايك" القاب خلال هذا الموسم كان قد حصدها زميله اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف الفريق.

وساهم فيرجيل فان ديك فى صعود ليفربول إلى نهائي دوري ابطال اوروبا للموسم الثانى على التوالى، بجانب احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وكان فيرجيل فان ديك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم من جانب الشركة الراعية ورابطة اللاعبين المحترفين.

ويستعد فيرجيل فان ديك لقيادة ليفربول أمام توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، وذلك في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.