  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
الجماهير المصرية

3 نهائيات أوروبية تنتظرها الجماهير المصري

السيسي

3 توجيهات من "السيسي" لـ"نيفين جامع"

الفياجرا الامريكية

فضيحة في إسرائيل بسبب الفياجرا

منع قيادات "الحزب الوطني" المنحل من الترشح للرئاسة

تحويل مقر الحزب الوطنى الي شهر عقاري

صلاح وفان دايك

كلاكيت ثاني مرة.. فان دايك ينتصر علي "صلاح"

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد شيعي بباكستان إلى 49 شخصاً

مصري يحقق في الإعتداء علي مسجدي نيوزيلندا

تريزيجيه

شرط بـ10 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه

بسمة وهبه

شاهد.. أول ظهور لبسمة وهبه بعد استقالتها

أحمد المحمدي

"المحمدي" يقود تشكيل الفيلانز الليلة

خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

مصري يحقق في الإعتداء علي مسجدي نيوزيلندا

عرب وعالم

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد شيعي بباكستان إلى 49 شخصاً
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

#

"الضربة الواحدة".. سياسة جديدة لفيس بوك بسبب مجزرة المسجدين

#

أديب يوجه رسالة مؤثرة لرئيسة وزراء نيوزيلندا

#

تهديدات لرئيسة وزراء نيوزيلندا: "أنتِ القادمة"

تفجير

الإعتداء

مسجد

نيوزيلندا

أختير الاسترالي نيك كالداس وهو مواطن من أصل مصري وكان يشغل منصب نائب مفوض شرطة، ضمن فريق التحقيق الذي يشمل 3 خبراء للتحقيق في واقعة الاعتداء علي مسجدي نيوزيلندا.

وقالت شبكة "إس بى إس" الإخبارية الاسترالية، أن "كالداس" يُعرف بإشرافه على عديد من التحقيقات العالمية، أبرزها تحقيق محكمة العدل الدولية فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وتحقيق الأمم المتحدة فى استخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيميائية.

ومن المقرر أن يتوجه الخبير الاسترالى من أصل مصرى إلى نيوزيلندا خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لبدء العمل على التحقيقات التى يُتوقع أن تستغرق شهرا.

وتركز على الوقت الذى استغرقته الشرطة فى الاستجابة للإنذار، والأسلحة التى استخدمتها عناصرها، وطريقة تعاملهم مع منفذ الهجوم، وغيرها من العوامل التقنية الخاصة بآلية عمل عناصر الشرطة النيوزيلندية خلال الحادث.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جامعة سوهاج تعلن إنشاء أول مركز للحرف اليدوية
» موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين
» طبيب مسيحي: اعتدت على فعل هذا الأمر في رمضان
» لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان
» رد جرىء لـ"بلقيس" على تصريحات نانسى عجرم
» أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
» صورة نادرة للشهيد عمر المختار
» إسبانيا تطالب بتدخل أوروبا لمحاربة هذا الأمر في المغرب
» سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها
» بالصور.. حركات "غير لائقة" لابنة عمرو دياب
» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان