شرط بـ10 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه

27 مايو 2019 - 04:45 م

وقالت صحيفة "fanatik "، إن نادى قاسم باشا يشترط الحصول على 10 ملايين يورو كحد أدنى نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه هذا الصيف.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها فى التعاقد مع محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها جالطة سراى وفناربخشة فى تركيا، وليون الفرنسي.

وكان نورسال بيلجين، المدير الرياضى لنادى قاسم باشا التركى، أكد فى وقت سابق أن محمود تريزيجيه يمتلك العديد من العروض داخل وخارج تركيا، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الفريق بالموسم المنقضي.

وقال نورسال بيلجين، فى تصريحات لصحيفة "fotomac " التركية، "تريزيجيه لاعب مفيد لنا يجيد القيام بالعديد من المهام فى مختلف المراكز داخل أرض الملعب، هناك عروض من داخل تركيا وأخرى من السعودية وقطر ودول أخرى".

وأضاف المدير الرياض لنادى قاسم باشا، "مستقبل تريزيجيه مع النادى سيتوقف على جودة العروض المقدمة من جانب الأندية الراغبة فى التعاقد معه".



