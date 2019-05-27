«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

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وزير التعليم

موازنة

البحث العلمي

خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة أسيوط تحتل المركز الأول في عدد المبعوثين، تليها جامعة طنطا ثم جامعة المنصورة، وفي المركز الرابع جامعة الزقازيق.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مبادرة"أنت تسأل ووزير التعليم يجييب"، عبر صفحة وزارة التعليم العالى، على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" أنه تم إعداد موازنة الشئون الثقافية بالموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2019/2020، حيث تبلغ نحو مليار و93 مليون جنيه، داعيًا جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الحكومية والمراكز البحثية الحكومية من الاستفادة من تلك البعثات.

ولفت إلى أن أكثر المجالات طلبًا بالوقت الحالي هي الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، العلوم الحيوية، الزراعية الحيوية، والنانوتكنولوجي، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.


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