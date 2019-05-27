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موقف كوميدي نادر بين أم كلثوم وإسماعيل ياسين

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أم كلثوم و إسماعيل ياسين
أم كلثوم و إسماعيل ياسين

إيمان هاني

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احمد رامي

ام كلثوم

اسماعيل ياسين

كانت أم كلثوم تمتاز بروح الفكاهة والكوميديا، والتي كان يتفاجأ بها البعض في أغلب الأحيان، حيث كان لها موقف طريف جمعتها بنجم الكوميديا إسماعيل ياسين، وهو الأمر الذي أثار دهشة البعض عندما روى أحد المقربين من كوكب الشرق، متسائلين كيف لأم كلثوم مبارزة إسماعيل ياسين في الكوميديا التي كان يُتوج على عرشها آنذاك.

وكانت أم كلثوم في إحدى زياراتها للإسكندرية بصحبة أحمد رامي ورياض السنباطي، وهناك التقوا مصادفةً إسماعيل يس، في إحدى الصيدليات بمنطقة محطة الرمل، وبعد تبادل التحيات، لفت نظر أم كلثوم وقوفه بجوار الميزان الآلي، فسألته عن وزنه، وأجاب: "زي الفل 78 كيلو فقط لا غير"، وهنا اندهشت كوكب الشرق وقالت: "مش معقول، لازم اتوزنت من غير بقك" فضحك الجميع بقوة.

 ومن جهته أصر إسماعيل على أن تزن نفسها هي الأخرى. ورفضت أم كلثوم بعد تحذيرات رامي لها بأنه يتميز بسرعة البديهة وخفة الدم، وما من شك أنه يريد الانتقام منها في نفس اللحظة، وبعدما لاحظ نجم الكوميديا ترددها ثم رفضها، أجاب سريعاً:"أكيد سيبتي صوتك في مصر وخايفة توزني نفسك من غيره"، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من الضحك.

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