بلاغ يتهم خالد يوسف بالتحريض ضد الدولة

27 مايو 2019 - 01:15 م

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5806 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه النائب والمخرج خالد يوسف بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلي المصري .

وجاء فى البلاغ المقدم من طارق محمود ضد المخرج الهارب خالد يوسف، أنه دأب فى الفترة الأخيرة وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك – وتويتر) وعبر لقائه على القنوات المعادية للدولة المصرية، على نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الاستقرار الداخلي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتهديد الأمن القومي المصري وذلك من خلال استقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري وتحريضه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتشويه صورتها فى المحافل الدولية عقب هروبه للخارج.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للنائب الهارب خالد يوسف، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .