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لأول مرة.. بسمة وهبة تتحدث عن مرضها بالسرطان

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السرطان

العربية

بسمة وهبة

الحجاب

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها لا تنزعج من سؤالها عن سبب خلعها للحجاب، معقبة: "الحجاب فرض، وبحاول أقول للناس كده".

وعن مرضها بالسرطان قالت "وهبة"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، إنها شفيت من مرض السرطان، ثم أصيبت بأمراض في المعدة ولم يكن لها علاقة بمرض السرطان.

 وأشارت وهبة إلى أن البعض اعتقد أنها أصيبت مرة أخرى بالسرطان لسفرها لإجراء عملية في الخارج.

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