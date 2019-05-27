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سيدة تخدر زوجها ثم تمارس الجنس مع عشيقها

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

أحمد الشربينى

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، إحالة سيدة وعشيقها إلى محكمة الجنح لنظر أولى جلسات تجديد حبسهما، لاتهامهما بقتل زوج الأولى.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة تزوجت رغمًا عنها وهى على علاقة بعشيقها، مشيرة إلى أن علاقتها بعشيقها استمرت عقب زواجها من المجنى عليه.

وبينت التحقيقات أن يوم الواقعة قامت المتهمة بوضع مخدر لزوجها حتى تستطيع إحضار عشيقها لمنزل الزوجية وبالفعل حضر عشيقها وأقامت معه علاقة غير شرعية وعقب انتهائهما عزما على خنق الزوج أثناء وضعه تحت تأثير المخدر إلا أنه أفاق وحاول مقاومتهما فاستل عشيق الزوجة سكينا وطعنه حتى فارق الحياة.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل داخل شقته بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث قسم شرطة الهرم وبالفحص تبين أن الجثة لعامل 28 سنة، وبه آثار طعنات بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه 20 سنة، بالاستعانة بآخر 22 سنة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.


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