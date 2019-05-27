» بالمواعيد.. "كاف" يحدد موعد السوبر الأفريقي

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أسدل الستار أخيرًا على بطولة الكونفدرالية الأفريقية بتتويج الزمالك بطلاً على حساب نهضة بركان بعدما حسم اللقاء بركلات التجريح.

وأيام قليلة ويحسم أيضًا بطل دورى الأبطال الأفريقي بين الوداد المغربي والترجي التونسي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

من هنا حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد الطرف الأول لمباراة السوبر الأفريقي، أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس 2019.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مع الفائز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي يجمع بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي.


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