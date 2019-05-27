مذيعات أثرن الجدل في الوطن العربي

في الآونة الأخيرة، أثارت بعض مذيعات "التوك شوك" في مصر والوطن العربي، حالة من الجدل، وذلك نتيجة وقوعهن في العديد من السقطات على الهواء؛ ما يؤدي إلى توقيف البرنامج أو المذيعة في بعض الأحيان، كنوع من العقاب.

كانت بسمة وهبة، آخر المذيعات، اللائي تصدرن المشهد في الساعات الأخيرة، إذ أصبحت حديث الشارع المصري، عقب تقديم استقالتها من قناة القاهرة والناس، بعد وقف برنامجها «شيخ الحارة» بسبب حلقة الفنان ماجد المصري التي أدلى خلالها بتصريحات رأت فيها نقابة الإعلاميين في مصر ”إساءة للأفارقة أصحاب البشرة السمراء“.

وتزامن قرار وقف البرنامج كذلك مع عرض حلقة الكاتبة والمذيعة ياسمين الخطيب، التي سبق لوهبة أن طالبت إدارة القناة بعدم بثها واستبدالها بحلقة الإعلامي جورج قرداحي، ما أدى لتعميق الأزمة.

وظهرت بسمة، عقب حذف الحلقة لتوضيح السبب الرئيس في أزمتها، موضحة أن هناك خلافًا وقع بينها وبين إدارة القناة، قدمت على إثره استقالتها؛ بسبب رفضها عرض حلقة ياسمين نظرًا لذكرها العديد من الأسماء العامة بشكل مباشر مع سردها وقائع عنهم.

لكن الصدمة الكبرى لـ«بسمة»، هو إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الأحد، قرارًا بمنع بث برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، وطالب الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

ريهام سعيد

تأتي الإعلامية، ريهام سعيد، ضمن قائمة المذيعات صاحبات الأزمات، وذلك بعدما بث مقطع فيديو عبر برنامجها «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين لأسرتهما، ورصدت كذلك لحظة ضبط الشرطة للمتهمين بخطف الطفلين «محمد وعمر»، وزعم أحد المتهمين أن الطفلين مخطوفان من إحدى دور الأيتام.

وقررت النيابة حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بخطف طفلين من منطقة النهضة، واعترف أحدهم أن غرام عيسى، مُعدة برنامج «صبايا الخير» اتفقت معه على رغبتها في شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه، فاستدرج الطفلين بدعوى شراء حلوى لهما واحتجزهما داخل شقة أحد المتهمين بحلوان حتى التقيا على أحد المقاهي وتم القبض عليه.

فيما حذفت قناة النهار فيديو حلقة «خطف الأطفال»، من الموقع القناة الرسمي على موقع «يوتيوب»، لاتهامها بالتحريض على خطف الأطفال، كما حذفت ريهام سعيد الحلقة بالكامل من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكذلك الفيديوهات التي نشرتها للحلقة، وعقب الانتهاء من التحقيقات والإفراج عنها، قررت إدارة القناة منعها من الظهور على الشاشة، وحذف البرنامج من الخريطة العامة للقناة.

باسمة الشمار

المذيعة الكويتية، باسمة الشمار، أبرز هؤلاء المذيعات، بعد أن قالت المذيعة لزميلها ”أنت مزيون“، أثناء تغطية انتخابات المجلس البلدي على الهواء، إذ أظهر مقطع فيديو المذيعة بتلفزيون الكويت، وهي تمازح زميلها المراسل في إحدى دوائر انتخابات المجلس البلدي على الهواء مباشرةً.

كما أخذت وزارة الإعلام الكويتية، قرارًا بإيقافها، بسبب شكوى تقدم بها عضو البرلمان الكويتي ”محمد هايف“، وظهر المراسل، نواف الشراكي، في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل بشكل واسع، وهو يقوم بضبط موضع ”عقاله“، فمازحته زميلته مقدمة البرنامج قائلة: ”لا تعدل غترتك يا نواف أنت مزيون“.

شيرين الرفاعي

الإعلامية شيرين الرفاعي، واحدة من أشهر المذيعات، وقد منٍعت من الظهور عقب انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقدم تقريرًا عن قيادة المرأة، وهو ما دفع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، لاتخاذ إجراء بالتحقيق معها.

وأشارت الهيئة إلى أن المذيعة المذكورة «لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات، وأنها ظهرت بشكل غير محتشم، أثناء تقديمها للتقرير».

الإعلامية شيرين الرفاعي مواليد المدينة المنورة، من عائلة عريقة في السلك الدبلوماسي، وحاصلة على بكالوريوس قسم إذاعة وتلفزيون.

وبدأت المذيعة مشوارها الإعلامي في التلفزيون السعودي في قناة الإخبارية، ومن ثم انتقلت إلى قناة ”سي إن بي سي“ عربية في سبتمبر عام 2012، وتولت تقديم نشرات الأخبار وبرنامج الأسهم السعودية وبرنامج السعودية في أسبوع.

وتعمل حاليًّا في قناة ”الآن“ مقدمة لبرنامج ”الوطن اليوم“، وهو برنامج يومي يختص بالشأن السعودي، إضافة إلى تقديم نشرات الأخبار.





