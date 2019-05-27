» هشام يطلق نورا: "خلفتها صبيان"

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طلاق الزوجة

تقدم عامل بدعوى أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لتطليق زوجته بدعوى إنجابها المتكرر من الصبيان، قائلًا: "كل خلفتها صبيان.. ونفسي في بنت".

قبل9 سنوات تزوج"هشام.س"، من نورا (29 سنة)، أنجبا 3 أطفال ذكور، حتى يئس الشاب وقرر الزواج فى السر فرزقه الله بطفلته مبررًا: "عاوز أحقق حلمي في إنجاب طفلة تشيلني لما أكبر".

ويتابع الزوج، أن الزوجة الأولى علمت بارتباطه بأخرى، فطلبت الطلاق لكنه رفض، هددته بعدها بالقتل والحرمان من مشاهدة أطفاله مرة أخرى، على حد قوله.

يقول الزوج إن "أم الأولاد" ذهبت إلى زوجته الثانية واعتدت عليها بالضرب والسب وهددتها بخطف طفلتها، وعندما علم عاد إلى زوجته الأولى لوضع حل لمشكلاتهما سويًا، لكنها رفضت الطلاق.

لم يتوصل الزوج إلى حل مع زوجته، فأقام دعوى تطليق وضم الأطفال إلى حضانته، حملت رقم 3308 لسنة 2018، ولا تزال منظورة حتى الآن.


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