بالصور.. حادث سير "مروع" يهز الكويت

توفي 8 أشخاص وأصيب آخرون نتيجة تصادم بين 4 سيارات ودهس إحداها لجمع من الأشخاص المتواجدين في طريق كبد في الكويت، حيث تحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية.

بدورها، كشفت الإدارة العامة للإطفاء تفاصيل الحادث المروع قائلةً إن الحادث نتج عن تصادم بالقرب من دوار في منطقة كبد، حيث تجمهر عدد من الأشخاص حوله قبل أن يتم دهسهم من قبل شخص آخر أتى مسرعًا بسيارته وأوقع عددًا من الوفيات والإصابات.

وباشر رجال الإطفاء الحادث منذ لحظة وقوعه، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة لمتابعة ملابساتها كاملة، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ الكويتية.

في المقابل، نشر ناشطون أسماء الضحايا وكلهم شباب في مقتبل العمر

وتصدر هاشتاج (#حادث_كبد ) الأعلى تداولاً بعد وقت قصير من وقوع الحادث في البلد الخليجي الذي تتكرر فيه الحوادث المرورية بشكل شبه يومي، حيث تداول النشطاء صورًا من موقع الحادث أظهرت حجم الحادث والأضرار مع مناشدات بعدم نشر صور المتوفين مراعاةً لمشاعر ذويهم.

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية بالكويت ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وكشف مصدر أمني كويتي مؤخرًا لصحيفة "القبس" أن الحوادث المرورية التي شهدها البلد الخليجي منذ بداية العام الحالي حتى منتصف شهر مايو الجاري، حصدت أرواحًا بشرية بلغت نحو 120 مواطناً ومقيمًا أغلبهم من فئة الشباب.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.













