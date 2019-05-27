المرشحون لتولى تدريب الزمالك خلفًا لـ"جروس"

27 مايو 2019 - 11:03 ص

دخل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق الوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى خالد جلال، دائرة المرشحين بقوة لتولى تدريب الفارس الأبيض، عقب انتهاء عقد السويسري كريستيان جروس مع النادي وتأكيد رحيله عن النادي، بعد تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

وأعلن رئيس الزمالك رحيل السويسري كريستيان جروس بشكل رسمي عقب التتويج بلقب الكونفدرالية، قائلاً: جروس لن يستمر مع الفريق، لو جروس استمر هيجيلي ضغط وسكر وجلطة، وهناك جلسة غدًا لمجلس إدارة النادي من أجل الحديث عن أمور عديدة.