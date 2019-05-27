3 سيناريوهات لـ "الجبلاية" للخروج من مأزق الدوري

27 مايو 2019 - 10:50 ص

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا ساخنًا اليوم الإثنين، لمناقشة الحلول المقترحة للازمة التي أثيرت مؤخرًا حول موعد انتهاء مسابقة الدوري العام خاصة بعد مطالبة أكثر من نادٍ وعلى رأسهم النادى الأهلى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وأنهاء المسابقة قبل بطولة أمّم أفريقيا 2019.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكثر من سيناريو أمام مجلس الجبلاية للمفاضلة من بينهم، أولها اقتراح بإنهاء بطولة الدورى الممتاز يوم 11 يونيو المقبل، وخوض جميع المباريات قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، وسيتم الاتفاق على خوض الزمالك مباراة كل 3 أيام عقب انتهاء مباراته أمام نهضة بركان.

إما الاقتراح الثاني يتمثل في أقناع المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى لمعسكر المنتخب، المقرر انطلاقه 6 يونيو المقبل، لخوض المباريات ثم العودة مجدداً لصفوف الفراعنة.. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم التحدث مع المكسيكى خافيير أجيرى بمغادرة اللاعبين الدوليين المرتبطين بمباريات فى الدورى خلال تلك الفترة من أجل إنهاء المسابقة يوم 11 يونيو، وسيتم حسم القرار إثناء اجتماع اليوم.

أما السيناريو الأخير فهو خوض الجولات المتبقية من عمر مسابقة الدورى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا يوم 19 يوليو، وخوض جولتين تحديدًا وتجمع، الأهلى والمقاولون، الزمالك والإسماعيلى، والأهلي والزمالك عقب مباريات بطولة أمم أفريقيا.