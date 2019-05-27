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"الباز": بسمة وهبة جند من جنود الله على الأرض

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بسمة وهبة
بسمة وهبة

متابعات-علا خطاب

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عقب الإعلامي محمد الباز، على تصريحات الإعلامية بسمة وهبة، حول خلعها للحجاب وشعورها بالتقصير تجاه الله وذلك في حديثها خلال برنامجها "شيخ الحارة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائًلا: "بسمة وهبة من جند الله في الأرض".

وكتب “الباز” عبر الصفحة الرسمية لبرنامجه "باب الله" الذي يقدمه على قناة الغد على الـ"فيس بوك": بسمة وهبة من جند الله في الأرض.. تعرف بسمة وهبة الطريق الصحيح إلى الله دائمًا، عندما ارتدت الحجاب كانت قريبة منه، وعندما خلعت الحجاب كانت قريبة منه ذلك لأن الله يستخدمها دائمًا في إنفاذ مقاديره فعلى يديها اهتدى من كتب لهم الهداية، وعلى يديها كشف من أراد لهم الفضح، لا تستهدفوا بسمة وهبة فلا أحد يعرف ما بينها وبين الله، ولا يدرى أحد ماذا قالت له أمام الكعبة.. وماذا قال لها؟".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قالت خلال إحدى حلقات برنامجها “شيخ الحارة” إنها لم ترتد الحجاب في فترة من حياتها من أجل الناس، لذلك ليس من الطبيعي ارتدائه بسبب كلام الناس، مشيرة إلى أنها تشعر بالتقصير تجاه الله عز وجل بسبب الحجاب، وتتمنى من قلبها أن تُعود لارتدائه مرة أخرى، مستطردة: "ادعولي، قولولي ربنا ينعم عليكي بالهداية، دي طاعة كبيرة أوي وصعبة أوي، ده طريق الجنة".

وأذاعت قناة القاهرة والناس حلقة جديدة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك بالرغم من إصدار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قرارا بمنع بث البرنامج لمدة شهر، حيث استضافت “وهبة” خلال حلقة اليوم الأحد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية.

من جانبه، أصدر اليوم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قرارًا برقم (23) لسنة 2019 بوقف بث البرنامج لمدة شهر، بسبب ارتكابه من مخالفات والخروج عن القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضا في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف، مخالفة بذلك ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف.




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