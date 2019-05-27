» "هواوي" ترد على الانتقام من "آبل"

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عمرو محمد-متابعات

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حذر الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي الصينية رين تشنغ، من أي تعرض انتقامي قد تتخذه الصين ضد الشركة الأمريكية آبل بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق شركته العملاقة.

واعترف تشنغ بأن لهذه العقوبات تداعيات على التنافس المحتدم بين آبل وهواوي.

وقال مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي لوكالة بلومبرج إن ردا من بكين يستهدف شركة آبل غير مرجح وإنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامي، قال رين إنه سوف "يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج: "ذلك الرد الصيني على آبل لن يحدث أولا وقبل أي شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر رين تشنغ بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.


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