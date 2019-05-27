  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
يائير

نجل نتنياهو يستفز الشعوب العربية.. ماذا قال؟

علي جمعة

"والدي نظر لعورة من أحبها فهل يجوز أن أتزوجها".. جمعة يرد

مساعد البشير

سر وجود مساعد البشير في زيارة حميدتي للسعودية

مرتضي منصور

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

المستشار بهاء أبو الشقة

أبو شقة: حكمت على متهم بالإعدام وأنا مقتنع إنه برىء

بسمة وهبة

اتهام جديد يضع بسمة وهبة في مأزق

علاء مبارك

علاء مبارك يطالب بـ"واسطة" من أجل هذا الأمر العاجل

الملك سلمان

قرار مفاجئ من السعودية بشأن قمتي مكة

عبدالله عزام و الظواهري

سر خطير وراء خلاف عبدالله عزام و الظواهري

مصطفي الفقي

الفقي يكشف سر وصف مبارك له بـ"راكب مراجيح الهوي"

يغتصب مسنة بطريقة وحشية ويجبرها على تناول طعام الكلاب

قضايا وحوادث

اغتصاب 8/5/2017
اغتصاب 8/5/2017

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أمريكا تحظر استيراد الكلاب من مصر.. ما السر؟

#

مستوطنون يعتدون على مسنة فلسطينية ونجلها في الخليل

#

مسنة تقتل حفيدها بسبب تبوله اللاإرادي

#

البرلمان يبحث تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة

اغتصاب

جريمة اغتصاب

اغتصاب مسنة

اغتصب نيجيرى سيدة مسنة عدة مرات وسرق هاتفها الخلوى وأجبرها على تناول طعام الكلاب مع تلقينها وصلة ضرب.

وبحسب "سبوتنك"، فقد اغتصب مصمم مجوهرات عمره 31 عامًا من أصل نيجيري يعيش في دبي امرأة صربية تبلغ من العمر 53 عاما التقى بها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "Badoo "، بعد تهديدها بسكين، وفقًا لتقارير "الخليج تايمز".

وفقًا لوسائل الإعلام، أبلغت الضحية المدعين العامين في محكمة دبي الجنائية أن تورطت مع المشتبه به يوم 4 يناير/كانون الثاني عندما التقت به في إحدى المقاهي بعد أن تعرفت عليه عبر الإنترنت.

قالت المرأة: "تجاذبنا أطراف الحديث على تطبيق Badoo واتفقنا على اللقاء، ثم ركبنا بسيارة أجرة معا وعندما خرجنا بالقرب من مبنى، هددني بسكين"، وأضافت أن المشتبه به أجبرها على الدخول إلى شقته، ثم اغتصابها مرارا، وقالت: "عندما اغتصبني مرارًا وتكرارًا، ضربني وأخذ جواز سفري وهاتفي المحمول وأحذيتي وأجبرني على تناول طعام الكلاب".

وتمكنت المرأة من اللجوء إلى رجال الشرطة بعد أربعة أيام من الحادث.

وكشف تحقيق لاحق للشرطة، أنه تم رؤية المشتبه به والضحية على كاميرا المراقبة وهم يدخلون "المبنى" معا، لكن لم يتمكن المحققون الذين فحصوا اللقطات من معرفة ما إذا كان المشتبه به يحمل سكينا فعلا.

كما أكد فحص طبي أن المشتبه به والضحية مارسا الجنس، وظهرت على الأخيرة آثار "كدمات بسيطة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباز": بسمة وهبة جند من جنود الله على الأرض
» موجة حارة جديدة تضرب البلاد
» يغتصب مسنة بطريقة وحشية ويجبرها على تناول طعام الكلاب
» "هواوي" ترد على الانتقام من "آبل"
» فنانة شهيرة تلعب دور السيدة نفيسة بفيلم وثائقى
» "أنصار الله" تعلن السبب الحقيقي لهجماتها على السعودية
» "ترامب": إيران تقف وراء العلميات الإرهابية بـ"سوريا"
» تداول اختبار فلسفة أولى ثانوى عبر "فيس بوك"
» السعودية تؤجل العمل بـ"الذوق العام"
» حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار في مصر الجديدة
» «الجبلاية» يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان