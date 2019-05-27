نجل نتنياهو يستفز الشعوب العربية.. ماذا قال؟

27 مايو 2019 - 10:19 ص

دعا يائير نتنياهو، نجل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي العرب والمسلمين، إلى تحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة من طرف إسبانيا.

وجاءت الدعوة غير مباشرة وبنبرة لا تخلو من سخرية، بشكل يجعلها تحتمل أكثر من قراءة وتأويل، على شكل تدوينة لنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرفقها بخريطة للأراضي والجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانيا، جاء فيها: "أعزائي العرب والمسلمون، تريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟ هذه هي البداية الجيدة !".

ويعد يائير نتنياهو، البالغ من العمر 27 عاما، شخصية مثيرة للجدل بفعل خوضه الدائم والمستفز في عدد من القضايا، وإعطائه تصريحات مستفزة أو نشره تعليقات تثير ضجة، كما تجر عليه الانتقادات.