» تداول اختبار فلسفة أولى ثانوى عبر "فيس بوك"

27 مايو 2019 - 10:13 ص

نشرت عدد من جروبات طلاب أولى ثانوى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداول صور امتحان الفلسفة الذي يؤديه طلاب أولى ثانوي، الآن داخل اللجان، ويحاول بعض الطلاب تبادل الإجابات في التعليقات الموجودة تحت صور المنشورة.

ومن جانبها أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان الفلسفة، لحظة بلحظة داخل جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هناك فريقًا لضبط محاولات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الفلسفة، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بجميع محافظات مصر.

ويمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا ، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:30 ظهرًا.