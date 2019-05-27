» السعودية تؤجل العمل بـ"الذوق العام"

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية المعنية بتطبيق لائحة الذوق العام الجديدة في البلاد، اليوم الإثنين، أنها لم تبدأ العمل باللائحة حتى الآن على عكس ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية قوله "إنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن يتم البدء، السبت الماضي بتطبيق لائحة الذوق العام، والتي تحظر ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة للآخرين، ومخالفات أخرى عديدة، وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر الشهر الماضي اللائحة بعد أن حصلت على موافقة الأغلبية في مجلس الشورى، وكان من المتوقع أن يتم العمل بها بعد مرور 30 يومًا على نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب المادة العاشرة من اللائحة.

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