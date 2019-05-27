رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

كشف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عدة مفاجآت عن لقاء نهضة بركان، الذي أقيم أمس الأحد، في استاد برج العرب بالإسكندرية، الذي انتهي بقوز الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية، حيث أوضح أن ابنه، أحمد مرتضي هو من لعب دور المدير الفني للفريق، كما أنه هو من نظم دخول الجماهير للملعب.



وأضاف رئيس الزمالك في تصريحاته عبر برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "أشكر كل جماهير الزمالك على حضورها الرائع اليوم، وكذلك جمهور الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر على دعمهم لـ الزمالك".

وتابع: "أنا المعلم اليوم. أنا من نظمت دخول الجماهير لـ الملعب، وأمير مرتضى هو من نظم الفريق داخل الملعب".

وكشف مرتضي منصور: "تواجدت في غرف خلع الملابس يبن شوطي المباراة وأعطيت تعليماتي للاعبي الزمالك بألا يشغلوا بالهم بكلام جروس، أنتم رجال وتقدرون على الفوز".

واستطرد: "جروس قصته انتهت تمامًا الآن. التتويج فضل من الله ومن لاعبي الزمالك".

واختتم تصريحاته "الزمالك سيحصد لقب الدوري ولقب كأس مصر أيضًا. شكرًا جماهير الفارس الأبيض".

ويذكر أن الفارس الأبيض لم يستسلم بعد خسارته ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ليعود وينتصر إيابا بنفس النتيجة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بفضل تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وكل من سدد لـ الزمالك.