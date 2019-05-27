  • الإثنين 27 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:54 ص
بحث متقدم
يائير

نجل نتنياهو يستفز الشعوب العربية.. ماذا قال؟

علي جمعة

"والدي نظر لعورة من أحبها فهل يجوز أن أتزوجها".. جمعة يرد

مساعد البشير

سر وجود مساعد البشير في زيارة حميدتي للسعودية

مرتضي منصور

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن لقاء نهضة بركان

المستشار بهاء أبو الشقة

أبو شقة: حكمت على متهم بالإعدام وأنا مقتنع إنه برىء

بسمة وهبة

اتهام جديد يضع بسمة وهبة في مأزق

علاء مبارك

علاء مبارك يطالب بـ"واسطة" من أجل هذا الأمر العاجل

الملك سلمان

قرار مفاجئ من السعودية بشأن قمتي مكة

عبدالله عزام و الظواهري

سر خطير وراء خلاف عبدالله عزام و الظواهري

مصطفي الفقي

الفقي يكشف سر وصف مبارك له بـ"راكب مراجيح الهوي"

قرار مفاجئ من السعودية بشأن قمتي مكة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

قرار سعودي بشأن المسجد الحرام

#

قطر تكشف مفاجأة بشأن دعوة الملك سلمان

#

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

#

السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان

الإعدام

إكسترا نيوز

ابوشقة

ريهام السهلي

أعلنت وزارة الإعلام السعودية عن انطلاق قناة جديدة لتغطية قمتي مكة، والتي من المقرر انعقادهما في 30 مايو الجاري

وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة على "تويتر" اليوم الإثنين: "تطلق هيئة الإذاعة والتليفزيون قناة جديدة تحت مسمى (السعودية مباشر)، لتغطية القمة الخليجية والقمة العربية، والقمة الإسلامية".

وأضافت: "سوف تخدم هذه القناة كل المناسبات المهمة، التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباز": بسمة وهبة جند من جنود الله على الأرض
» موجة حارة جديدة تضرب البلاد
» يغتصب مسنة بطريقة وحشية ويجبرها على تناول طعام الكلاب
» "هواوي" ترد على الانتقام من "آبل"
» فنانة شهيرة تلعب دور السيدة نفيسة بفيلم وثائقى
» "أنصار الله" تعلن السبب الحقيقي لهجماتها على السعودية
» "ترامب": إيران تقف وراء العلميات الإرهابية بـ"سوريا"
» تداول اختبار فلسفة أولى ثانوى عبر "فيس بوك"
» السعودية تؤجل العمل بـ"الذوق العام"
» حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار في مصر الجديدة
» «الجبلاية» يهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان