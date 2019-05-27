أبو شقة: حكمت على متهم بالإعدام وأنا مقتنع إنه برىء

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أكد المستشار بهاء أبو الشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه كان يحكم في قضية قتل، وكانت قناعاته أن المتهم برىء، معقبًا: "المحامي بشر، والقاضي بشر".

وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "زوج وزوجة مسنين دخل عليهم حرامي بليل وهما نايمين وقتل الزوج وأحدث إصابات في الزوجة، الزوجة اتهمت أحد الرجال من صور المشتبه بهم، وفضلنا مع الراجل إلى أن قضي عليه بالإعدام في محكمة النقض، وأنا مقتنع إنه برىء".

وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "الراجل قالي أقسم بالله القضية دي أنا مارتكبتهاش ولكن ارتكبت قضايا كتير، وده عبارة عن تخليص ذنوب في الدنيا، وهذه إرادة ربنا"، لافتًا إلى أن القضية كان ظاهرها البراءة ولكن الأدلة كانت ضده.

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