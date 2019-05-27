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غضب مغربي من محمد هنيدي بعد احتفاله المثير بفوز الزمالك

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هنيدي
هنيدي

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عبرت عدد من الجماهير المغربية عن امتعاضها الشديد من الطريقة التي احتفل بها النجم محمد هنيدي بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية على حساب "نهضة بركان" المغربي.

وعلق "هنيدي" عقب المباراة قائلا: "بركان مين .. ده احنا معلمين".

و رد أحد المتابعين المغاربة قائلا: "بركان المغربي،،،إلي نص جمهورك من المغرب..شكرا يا باشا".. وقال آخر: "ياك يا سيدي، رغم ذلك أقول لك مبروك، رغم فوزكم بمشقة ضربات الجزاء على فريق تعتبرونه مغمور و "مين داه"، برافو لبركان الذي أرق "المعلمين". رمضان كريم


وقال ثالث: "فنان كبير زيك حرام يقلل من نادي الخصم باستفزاز كهذا مبروك للزمالك و هرلك لبركان".

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