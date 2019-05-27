غضب مغربي من محمد هنيدي بعد احتفاله المثير بفوز الزمالك

أحمد عادل شعبان
عبرت عدد من الجماهير المغربية عن امتعاضها الشديد من الطريقة التي احتفل بها النجم محمد هنيدي بفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية على حساب "نهضة بركان" المغربي.
وعلق "هنيدي" عقب المباراة قائلا: "بركان مين .. ده احنا معلمين".
و رد أحد المتابعين المغاربة قائلا: "بركان المغربي،،،إلي نص جمهورك من المغرب..شكرا يا باشا".. وقال آخر: "ياك يا سيدي، رغم ذلك أقول لك مبروك، رغم فوزكم بمشقة ضربات الجزاء على فريق تعتبرونه مغمور و "مين داه"، برافو لبركان الذي أرق "المعلمين". رمضان كريم
ياك يا سيدي، رغم ذلك أقول لك مبروك، رغم فوزكم بمشقة ضربات الجزاء على فريق تعتبرونه مغمور و "مين داه"، برافو لبركان الذي أرق "المعلمين". رمضان كريم— DOCCODM (@doccodm) May 27, 2019
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