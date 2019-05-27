» أول تعليق من جروس بعد تتويج الزمالك بـ"الكونفدرالية"

27 مايو 2019 - 02:10 ص

أعرب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق أول لقب له مع القلعة البيضاء.



قال «جروس» إنه اعتبارا من الغد سيتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، موجها الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعمه ومساندته.

