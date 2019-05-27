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أول تعليق من جروس بعد تتويج الزمالك بـ"الكونفدرالية"

الرياضة

جروس
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أعرب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق أول لقب له مع القلعة البيضاء.
قال «جروس» إنه اعتبارا من الغد سيتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم، موجها الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعمه ومساندته.
الزمالك فاز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بركلات الترجيح على حساب نهضة بركان المغربى بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بفوز كل فريق على ملعبه بهدف نظيف.

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