» هولندا.. عنصريون يحاولون شواء لحم خنزير أمام مسجد

27 مايو 2019 - 01:10 ص

حاول حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا)، إقامة حفل شواء لحم خنزير أمام مسجد الفرقان في مدينة أيندهوفن الهولندية.



وتظاهر أتباع الحركة العنصرية، الأحد، أمام المسجد الذي يمثل المغاربة معظم مرتاديه، حاملين بأيديهم لحوم خنزير بهدف شويها، ما دفع بسكان الحي من الشباب المسلمين لمنعهم من فعل ذلك، ما أدى إلى نشوب شجار بين الطرفين.



وقالت شرطة "برابانت" الشرقية، في بيان، إنه تم إلغاء المظاهرة لدواعٍ أمنية، فيما تم توقيف 5 أشخاص على خلفية الحادث.

