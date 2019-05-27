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ما بين معتدل وشديد الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد

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الأرصاد
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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الاثنين، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «20- 33»

الإسكندرية «14 – 28»

قنا «25 – 42»

الأقصر «28– 44»

أسوان «30 – 44»


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