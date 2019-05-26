فيديو غريب.. سيدة ترتدي إحرام الرجال داخل الحرم المكي

26 مايو 2019 - 11:42 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب وصادم لمعتمرة ترتدي زي إحرام الرجال، داخل المسجد الحرام، من أجل أداء العمرة.

وأظهر مقطع الفيديو، المعتمرة وهي مرتدية إحرام الرجال، بدون غطاء رأس، وكتفها مكشوف، وكانت في صحن المطاف، فيما لم يعرف ما إذا كانت قامت بأداء العمرة أم لا.

وأثار الفيديو استغراب المغردين؛ حيث علق بعضهم بأن المرأة يبدو من الجنسية الهندية، ولا تعرف سنن العمرة، فيما استنكر آخرون ذلك متسائلين: كيف أن لا يخبرها أحد أو يلفت نظرها لفعلها هذا خاصة أن الفيديو يظهر فيه رجل أمن يقف بالقرب منها وينظر إليها ويبتسم.





