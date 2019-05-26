وزير الإسكان يتفقد مركز مارينا العلمين السياحي

26 مايو 2019 - 10:50 م

عقب زيارته المفاجئة لمدينة العلمين الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد مركز مارينا العلمين السياحي، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وموسم الصيف.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الأسواق التجارية بالبوابة رقم 4 بمارينا، وتشمل تنفيذ ممشى سياحى على أعلى مستوى، ويضم مجموعة من النوافير المتنوعة، وأحواض الزهور، وعددا كبيرا من المقاعد المظللة والمفتوحة، مشدداً على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لرواد منطقة الأسواق التجارية والممشي السياحي.

وأشاد الوزير بأعمال تطوير واجهات المحال التجارية، واستخدام ألوان ومواد تشطيب متناسقة بجميع المحال بشكل معماري وحضاري متميز، مشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد لنجاح موسم الصيف، وتقديم الخدمات المتميزة لرواد المركز السياحى العريق.

وقدم المهندس حاتم محمود، رئيس جهاز القرى السياحية، شرحاً حول أعمال التطوير الجارية بمركز مارينا العلمين، وتشمل، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وأعمال تكريك وتطهير البحيرات، وإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بجانب تطوير منظومة المياه والصرف الصحى بما تشمله من خزانات أرضية وعلوية وروافع ومحطات معالجة، بالإضافة إلى إنشاء خط مياه قطر 500 مم لنقل المياه من محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة إلى مركز مارينا.