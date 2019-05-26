» مصرع ضابطين و5 مجندين باشتعال سيارتهم أثناء توجههم إلى سيناء

وقع حادث تصادم مأساوي اليوم الأحد، في لقي على إثره ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب و5 جنود مصرعهم داخل سيارة شرطة على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

وأدى التصادم إلى اشتعال النار في سيارة الشرطة نتج عنه تفحم جثث العسكريين.

وتلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.

وانتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين أن اشتعال النار في سيارة الشرطة حصل بعد تصادم سيارة النقل بالمقطورة.

هذا وأمر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بإصدار تصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وأكدت مصادر مطلعة، أن سيارة الشرطة قادمة من الإسكندرية في طريقها إلى شمال سيناء، ووقع حادث التصادم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.