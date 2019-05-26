الملك سلمان يوجه دعوة "طارئة" لأمير قطر

26 مايو 2019 - 10:20 م

أفادت حسابات قطرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه دعوة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لحضور القمتين العربية والخليجية الطارئتين بمكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري.

وقال حساب يدعى "نديب قطر" الذي يحظى بمتابعة كبيرة :" سمو الأمير @TamimBinHamad يتلقى رسالة من ملك المملكة العربية #السعودية تضمنت دعوة سموه لحضور قمتين خليجية وعربية في #مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري".

وكشفت وزارة الخارجية القطرية، أن أمير قطر تلقى رسالة خطية، اليوم الأحد، من العاهل السعودي.



وأفادت بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 مايو.



وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلم الرسالة خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة اليوم.

وعلى الرغم من إعلان السعودية توجيه دعوة من الملك سلمان إلى زعماء الدول العربية والخليجية لحضور القمتين الطارئتين، فقد أعلنت دولة قطر الاثنين الماضي، عن عدم تلقيها دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمتين الطارئتين.

بينما قالت الجامعة العربية إنها عممت دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمة حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج يوم 30 مايو المقبل، للدول الأعضاء.

وقالت الجامعة، في بيان لها مؤخرًا، نقلا عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن "الأمانة عممت أمس الأحد الموافق 19 مايو 2019 الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

وأعلنت قطر، الاثنين، أنها لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايو الجاري بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله: "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين".

ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".