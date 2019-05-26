إصابات بين جماهير الزمالك بنهائي الكونفدرالية

26 مايو 2019 - 10:05 م

تعرض العديد من جماهير الزمالك لإصابات عديدة أثناء تواجدهم في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأصيب العديد من الجماهير بحالات كسر في القدم وتم نقلهم الي المستشفى بسبب الحماس الشديد والتدافع أثناء التشجيع.

ويخوض الزمالك اليوم مباراة تاريخية في مسيرة الفريق الكروي، خاصة بعد الغياب عن التتويج الأفريقي لمدة 16 عامًا بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب الوداد المغربي، ويحتاج الأبيض للفوز بتلك البطولة من أجل جماهيره المتعطشة التي زحفت بأعداد غفيرة نحو برج العرب لمؤازرة فريقها من أجل حصد اللقب الأفريقي الغالي.