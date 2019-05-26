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مصرع وإصابة 577 بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى اليابان

عرب وعالم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

خالد الشرقاوي - وكالات

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لقي شخصان حتفهما ونُقل 575 آخرون على الأقل إلى المستشفيات، اليوم الأحد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في جميع أنحاء اليابان، مع تسجيلها في بلدة ساروما بإقليم هوكايدو 39.5 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق خلال شهر مايو في اليابان.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن رجلين لقيا مصرعهما، أحدهما في مدينة شيموزو بإقليم هوكايدو وآخر في مدينة توم بإقليم مياجي، بينما تم نقل 575 شخصا من جميع أنحاء البلاد إلى المستشفيات بعد معاناتهم من أعراض تبدو أنها قد تؤدي إلى سكتة قلبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أفادت بأن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال شهر مايو على الإطلاق 39.5 درجة مئوية وقعت، ظهر اليوم الأحد، في بلدة ساروما الساحلية شمال شرقي إقليم هوكايدو، بينما كانت أعلى درجة مسجلة قبل ذلك 37.2 درجة في مدينة تشيتشيبو بإقليم سايتاما في 13 مايو 1993.

وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة في هوكايدو لم تبلغ قط 35 درجة مئوية خلال شهر مايو أو 38 درجة مئوية خلال أي وقت من العام، وهو ما جعل ارتفاعها اليوم الأحد ذا تأثير كبير على السكان، خاصة مع توقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الحرارة غدا الاثنين.


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