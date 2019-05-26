» قتلى وجرحى في إعصار مدمر بأمريكا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، جراء إعصار اجتاح مدينة إلرينو في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الإعصار تسبب بخسائر فادحة في إلرينو.

وأشارت إلى أن 10 أشخاص على الأقل ما بين مفقود ومصاب.

من جانبه، قال رئيس بلدية إلرينو، مات وايت، إن السلطات المحلية حشدت طواقهما الإغاثية في أعمال البحث والإنقاذ بالمدينة.

ووفق الأرصاد المحلية، فإن سرعة الإعصار تتراوح بين 137 و177 كم في الساعة.

بدوره، أكد مركز تنبؤ العواصف في أوكلاهوما، إن الولاية شهدت 150 دوامة إعصار منذ أسبوع.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لقي 9 أشخاص مصرعهم خلال الأسبوع الأخير، جراء الأمطار الغزيرة والسيول والدوامات التي جرفت ولايات وسط البلاد.