» مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

26 مايو 2019 - 08:47 م

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق ، لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء .







وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب :









في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش









في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى









في خط الوسط : محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما









في خط الهجوم : حميد أحداد









وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .







