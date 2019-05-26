» مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

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أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تشكيل الفريق ، لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء .
وجاء تشكيل الزمالك ، لمواجهة بطل المغرب : 


في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش 


في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى 


في خط الوسط : محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – ابراهيم حسن – يوسف اوباما 


في خط الهجوم : حميد أحداد 


وعلى دكة البدلاء : عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .


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