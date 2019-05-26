» إصابة 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

أصيب منذ قليل 25 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بانقلاب أتوبيس بمدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحي بالعاشر وبلبيس المركزي.

وفي نفس السياق، انتقل الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس المركزي لمتابعة تلقي المصابين العلاج اللازم بناء على تعليمات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأوضح " فرحات" في بيان صحفي له اليوم، أنه تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر و20 مصابًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم تحويل اثنين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بسيطة وجار تلقيهم العلاج.