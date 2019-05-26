قرار مهم من التعليم العالي عن تجربة الاختبارات إلكترونياً

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وجه الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم تجربة إجراء الاختبارات إلكترونياً باستخدام الحاسب الآلي -المطبقة حالياً على طلبة كليات الطب- على جميع الكليات والجامعات، وسرعة العمل على إنشاء صندوق لدعم النابغين والمميزين داخل الجامعات

وشدد عبدالغفار، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتورمحمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بكلية السياحة والفنادق بالمنيل بجامعة حلوان، مساء أمس على سرعة الانتهاء من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وانضباط كافة مسئولي الجامعات، حتى إتمام إعلان نتائج الامتحانات، وزيادة فاعلية دور الجامعات في خدمة المجتمع خلال فترة الصيف.

كما طالب الوزير بسرعة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة مرافق الجامعات، واستكمال البنية التكنولوجية؛ للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي.

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