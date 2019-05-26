بالفيديو.. رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوى الإفطار

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القوات المسلحة

الدفاع الجوي

رئيس الأركان

محمد فريد

إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، والذى يأتى إستمراراً لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للإطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وألقى الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إمتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة ، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى.

وبدأ الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية ، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الدفاع الجوى لجهودهم المخلصة فى حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف ، موجهاً التحية إلى أبطال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة ، وأثنى على آدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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