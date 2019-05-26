تصريح مهم عن صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

26 مايو 2019 - 03:34 م

أشاد اللاعب "جوردان هندرسون" قائد ولاعب وسط فريق ليفربول، بمهارات زميلة اللاعب المصري محمد صلاح، لافتا أنه لا يستطيع الانتظار حتى يضع بصمته في مواجهة توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول مع نظيره توتنهام في نهائي دوري الأبطال، الأول من يونيو القادم، على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "محمد صلاح لاعب نادر للغاية، في نهائي العام الماضي، شعر بخيبة أمل كبيرة، بعد كل ما قام به، وساعد الفريق في الوصول إلى النهائي، اضطر إلى الخروج في وقت مُبكر بسب الإصابة".

وأضاف: "ما حدث في نهائي العام الماضي، سيكون دافع له ليخرج، ويُظهر ما يُمكنه فعله في نهائي دوري أبطال أوروبا، أنا أعلم أنه لا يستطيع الانتظار للوصول إلى هناك مرة أخرى، ووضع بصمته".

وواصل: "مو شخص عاطفي، ولم يكن سعيد، لأنه لم يتمكن من المساهمة في تلك المباراة بقدر ما كان يود".

وأنهى: "لكن كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة، وكان عليه أنّ يركز ليتواجد في كأس العالم مع منتخب بلاده في روسيا، وهو ما فعله في النهاية".

"راموس" كان قد تسبب في إصابة قوية لـ"صلاح" بالكتف، في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، والحصول على لقب دوري الأبطال، وغاب "مو" عن أولى مباريات مصر في كأس العالم أمام منتخب أوروجواي.