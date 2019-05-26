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"عبدالغفار" يوجه بتذليل كافة العقبات للطلاب خلال الامتحانات

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وزير التعليم العالي

امتحانات

كليات

خالد عبد الغفار

جامعة عين شمس

 تفقد الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى بجامعة عين شمس، بكليتي العلوم والآداب، ورافقه فى الجولة د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من قيادات الجامعة.

واطمأن الوزير على سير الامتحانات بالجامعة، موجها بضرورة تطبيق القواعد المنظمة لعملية الامتحانات كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

 كما شدد على ضرورة توفير جميع الخدمات التي تحقق للطلاب الأجواء المناسبة للامتحانات، وتحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منتظم، واستمع إلى بعض الطلاب حول بعض الأمور التعليمية.

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