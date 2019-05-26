مظاهرات ببروكسل بسبب الضغوط الاقتصادية

26 مايو 2019 - 02:12 م

يحتشد متظاهرون من "السترات الصفراء" في بروكسل، اليوم الأحد، في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة والعشرين على التوالي من المسيرات المحتدمة في فرنسا والتي تتأجج تزامنًا مع اليوم الأخير لانتخابات البرلمان الأوروبي.

وتوقع موقع "ذا لوكال" أن يشهد الأسبوع الجاري مظاهرة حاشدة بسبب صعوبة الأحوال الاقتصادية بعدد أكبر من المتظاهرين أكثر من المعتاد لتأتي في الوقت الذي يتم خلاله تعيين الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وبدأت الانتخابات البرلمانية الأوروبية في بعض الدول الأوروبية، ويوم الأحد، وهو اليوم الأخير من التصويت عبر الاتحاد الأوروبي، تتجه البلدان المتبقية إلى صناديق الاقتراع. المسيرات الأخيرة تأتي على شفا انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبدأت مسيرات السترات الصفراء في فرنسا في منتصف نوفمبر بسبب الزيادات الضريبية المخططة في ضريبة الوقود.









