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انتحار شاب فى ظروف غامضة بالبحيرة

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انتحار شاب شنقًا بإيتاي البارود
انتحار شاب شنقًا بإيتاي البارود

أحمد الشربينى

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الانتحار

انتحار شاب

انتحار فى البحيرة

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، داخل منزله، بمركز أبوالمطامير في البحيرة.

وردت معلومات للواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة أبوالمطامير، بوصول "حمدي.س.م" 17 سنة، للمستشفى المركزي جثة هامدة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انتحار المتوفى وشنق نفسه في منزله.

وشكل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث وبرئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث، وكشف ملابساته بمشاركة المقدم ماجد الحبشي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير


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