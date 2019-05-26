» "الأرصاد" للمواطنين: انتظروا موجة حارة جديدة

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد مع وجود نشاط خفيف للرياح على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس بما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

 وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في شمال البلاد، بينما الطقس مازال شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن هذا الانخفاض في درجات الحرارة مؤقتًا وبدءًا من الثلاثاء المقبل سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

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