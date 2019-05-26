» ما لا تعرفه عن خطاط المسجد النبوى

26 مايو 2019 - 01:47 م

تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الباكستاني (شفيق الزمان)، خطاط المسجد النبوي، بعد أن نشر في فيديو مسجل عبر مركز التواصل الحكومي بإمارة منطقة المدينة المنورة، إنه قدم إلى المملكة منذ 40 عامًا، وكان يعمل خطاطًا في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وشارك في مسابقة للخط تتبع للمسجد النبوي وفاز بها.

وأوضح في الفيديو، أنه يعمل في الحرم النبوي منذ 30 عامًا، بعد أن تقدم لمسابقة في الخط العربي واندهشت لجنة المسابقات حينما رأت خطه وعلمت بأنه باكستاني وليس من جنسية عربية.

كما أوضح "شفيق الزمان" أن العمل في القبة الواحدة في المسجد النبوي يأخذ منه مدة شهرين في التصميم والتنفيذ".

وأشار بيده إلى 3 لوحات معلقة في داخل الروضة الشريفة، موضحًا أن لوحاته الثلاث أخذت منه عامًا ونصف العام، وقام بكتابتها بالذهب الخالص عيار 24، أي بواقع 6 أشهر لكل لوحة، مختتما بأنه شرف له أن يخط هذه اللوحات بيده.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قد كرّم الخطاط شفيق الزمان في ديسمبر 2014 بمكتبه في المدينة المنورة، نظرا لجهوده وإجادته لأداء الخط العربي في المسجد النبوي الشريف.

والخطاط الذي يملك موهبة في جميع أساليب الخط العربي، نال كذلك عددا من الجوائز عبر مسيرته العملية، منها الجائزة الأولى في مجموع الخطوط العربية في مسابقة الخط العربي متحف عبدالرؤوف حسن خليل، جدة 1985م، والجائزة الأولى في خط الثلث جلي مركب في مسابقة الخط العربي الدولي، لاهور باكستان 1987م، والجائزة الرئيسية الثانية في خط الثلث جلي مركب في مسابقة ابن البواب، تركيا 1993م، كذلك منح ميدالية ووسام دولة باكستان وهي الجائزة الكبرى التي تمنحها الدولة للخطاطين المتميزين.







