  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
رامز في الشلال

حيثيات رفض دعوى رئيس الزمالك ضد رامز في الشلال

الخريطة

خريطة جديدة بدون دولة عربية.. السبب صادم

ساويرس

هكذا رد "ساويرس" على اعتناقه الإسلام

انستجرام

بعد تسريب بيانات مستخدميها.."إنستجرام" في مأزق

قطر

شقيق أمير قطر يفاجئ دول المقاطعة بهذا الوصف

مصطفي الفقي

الفقي لـ"بسمة وهبة": كلامي مبيريحش الحكام

عمر البشير

خطط البشير لفض المظاهرات باستخدام" المثليين"

ترامب

تفاصيل مثيرة.. هذا ما يفعله ترامب داخل الطائرة

ترامب وطهران

الرقم صادم.. تكلفة الحرب في الخليج

ارشيبف

الدخيل يغرد عن "التشيع" .. تفاصيل جديدة

فيديو..

ما لا تعرفه عن خطاط المسجد النبوى

الصفحة الأخيرة

الخطاط
الخطاط

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مقتل 10 أطفال في انفجار بالسودان

#

مقتل وإصابة 7 مسلحين من طالبان في انفجار عبوة ناسفة

#

تليمة للمرجفين من الإخوان: "ربنا يهديكم أو ياخدكم"

#

الاقتصاد الأمريكي يخسر 6 مليارات دولار بسبب إغلاق الحكومة

تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الباكستاني (شفيق الزمان)، خطاط المسجد النبوي، بعد أن نشر في فيديو مسجل عبر مركز التواصل الحكومي بإمارة منطقة المدينة المنورة، إنه قدم إلى المملكة منذ 40 عامًا، وكان يعمل خطاطًا في مدينة الرياض، ثم انتقل إلى المدينة المنورة، وشارك في مسابقة للخط تتبع للمسجد النبوي وفاز بها.

وأوضح في الفيديو، أنه يعمل في الحرم النبوي منذ 30 عامًا، بعد أن تقدم لمسابقة في الخط العربي واندهشت لجنة المسابقات حينما رأت خطه وعلمت بأنه باكستاني وليس من جنسية عربية.

كما أوضح "شفيق الزمان" أن العمل في القبة الواحدة في المسجد النبوي يأخذ منه مدة شهرين في التصميم والتنفيذ".

وأشار بيده إلى 3 لوحات معلقة في داخل الروضة الشريفة، موضحًا أن لوحاته الثلاث أخذت منه عامًا ونصف العام، وقام بكتابتها بالذهب الخالص عيار 24، أي بواقع 6 أشهر لكل لوحة، مختتما بأنه شرف له أن يخط هذه اللوحات بيده.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قد كرّم الخطاط شفيق الزمان في ديسمبر 2014 بمكتبه في المدينة المنورة، نظرا لجهوده وإجادته لأداء الخط العربي في المسجد النبوي الشريف.

والخطاط الذي يملك موهبة في جميع أساليب الخط العربي، نال كذلك عددا من الجوائز عبر مسيرته العملية، منها الجائزة الأولى في مجموع الخطوط العربية في مسابقة الخط العربي متحف عبدالرؤوف حسن خليل، جدة 1985م، والجائزة الأولى في خط الثلث جلي مركب في مسابقة الخط العربي الدولي، لاهور باكستان 1987م، والجائزة الرئيسية الثانية في خط الثلث جلي مركب في مسابقة ابن البواب، تركيا 1993م، كذلك منح ميدالية ووسام دولة باكستان وهي الجائزة الكبرى التي تمنحها الدولة للخطاطين المتميزين.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تفوق الخيال.. ضفادع لكشف الحمل
» موظف وزوجته يستدرجان مدير شركة ويصورانه عاريًا
» ما لا تعرفه عن خطاط المسجد النبوى
» "الأرصاد" للمواطنين: انتظروا موجة حارة جديدة
» دعوة الى استفتاء شعبى بإيران.. تعرف على السبب
» بعد القاهرة.. البرهان إلى أبو ظبي
» عالِم مصريات يكشف مفاجأة تنشر لأول مرة عن بناء الأهرامات
» تظاهرات بتل أبيب ضد نتنياهو
» قرار جديد ضد فتاة خطفت طالبًا لإجباره على الزواج منها
» واشنطن: سريعًا سيكون الرد على "الأسد"
» تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط "برج العرب"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان