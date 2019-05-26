المشدد 7 سنوات لرئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية

26 مايو 2019 - 01:47 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة "إ.غ"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالكسب غير المشروع.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم،ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 الفا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.

وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه لصندوق المهن التعليمية.