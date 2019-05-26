الفقي لـ"بسمة وهبة": كلامي مبيريحش الحكام

26 مايو 2019 - 01:05 م



أكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسي، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه لا يحب الغرف المغلقة، وإنما هو شخصية المنصات المفتوحة، وحديثه موجه للناس.



وأضاف خلال البرومو الذي عرضته فضائية "القاهرة والناس"، لبرنامج "شيخ الحارة": "أنا بتاع منصات مفتوحة، وحديثى للناس وهذا قد لا يكون مريحا للحاكم"، موضحًا أن خبر رحيل اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، كان مفاجأة له.



يذاع البرنامج في الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، تقديم الإعلامية بسمة وهبة.



وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قال إن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس".



وأوضح سعدة، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو الماضي التي استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، بما يخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وكذلك مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة ، فضلا عن ما حدث أمس بحلقة الإعلامية ياسمين الخطيب.

