خطط البشير لفض المظاهرات باستخدام" المثليين"

26 مايو 2019 - 12:59 م

كشفت وثائق مسربة إستراتيجية عمر البشير الرئيس المخلوع، لفض المظاهرات، ودور روسيا في فض المظاهرات.

وأشارت الوثائق المسربة إلي الإستراتيجية التي انتهجها الرئيس السوداني السابق، عمر البشير ضد المظاهرات في بلاده ودور شركة روسية مرتبطة برجل أعمال مقرب من الكرملين يدعى يوفجيني بريغوزين الذي يُلقب بـ”طباخ بوتين” وفقا لشبكةCNN .

شركة تعدين

الشركة المعنية تدعى “M-invest ” ولها مكتب في الخرطوم، ومدرجة تحت قطاع التعدين، إلا أن نشاطاتها تعدت فقط في مجال المناجم، حيث تظهر الوثائق أن الشركة وضعت خططا لقمع هذه المظاهرات، وفي إحدى الوثائق كانت الخطة تبدأ بإشاعة مزاعم أن المتظاهرين يهاجمون المساجد والمستشفيات، وتشكيل صورة أن المظاهرات “معادية للإسلام والعادات والقيم” عبر زرع أعلام “المثلية الجنسية” وسط المظاهرات.

تحسين صورة الحكومة

وفي وثيقة أخرى، اقترحت الشركة على الحكومة السودانية “تمثيل حوار مع المعارضة والمتظاهرين في سبيل كسب قادة المعارضة وفصلهم عن المتظاهرين”، بالإضافة على تحسين صورة الحكومة وجعلها تظهر بمظهر جيد عبر “توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب والأغذية”.

إشاعة معلومات كاذبة

وتضمنت الإستراتيجية وفقا للوثائق إشاعة معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء اللوم على إسرائيل وأنها تدعم المتظاهرين بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد “سارقين” لجعلهم عبرة.

ووفقاً لـ الشبكة فقد أكد مسئولون سابقون بنظام البشير ومصادر عسكرية سودانية، أن مستشارين روس بدئوا بالتوافد إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لمراقبة المظاهرات والشروع بخطط للتصدي لها بـ”خسائر أرواح قليلة ولكن مقبولة”.